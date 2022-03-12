就算心繫仍在祖國烏克蘭的妻小，塞瑟夫12日仍然重新披上台北富邦勇士球衣登場，結果他先發打了31分鐘，貢獻18分、9籃板，搭配辛特力25分、16籃板，富邦最後以121比101輕取台新夢想家，勇奪4連勝，同時也以10勝6敗戰績，重新站回聯盟龍頭地位。

為了迎接相隔21天的重新上陣，塞瑟夫賽前特地披著烏克蘭國旗出場，宣告期望烏俄戰爭趕緊結束心情，他也在開賽3分40秒籃下打進第1球，富邦原本領先到11分，卻被夢想家逐漸追上，打完首節，富邦仍以37比31領先夢想家。

來到次節，夢想家雖然一度縮小差距到兩分，可是富邦隨即靠著辛特力，以及簡偉儒、林志傑各1顆三分球帶領，轉眼擴大領先差距到兩位數，打完上半場，富邦更以67比47大幅領先，辛特力半場就摘18分、9籃板，塞瑟夫也有11分。

第3節換成夢想家爆發，打出11比0小高潮追成58比71，不過富邦也靠林志傑、張宗憲等人火力重新拉開，接下來比賽都形成這種夢想家稍有追近，富邦就有人挺身而出重新拉開的局面，打到比賽還剩6分53秒，富邦108比88領先。

接下來蔡文誠也投進三分球，重新擴大領先到20分以上，場上局面也提前大勢底定，雙方也把洋將都換下休息了，唯獨夢想家堅持把布依德留到比賽結束，這種調度讓人相當不解。