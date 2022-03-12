男友化身「舔狗」又親又含她肩膀 網笑翻：真是訓練有素（取自臉書「爆廢公社」）

名副其實的「舔狗」！1對情侶在餐廳展現驚人的親密行為，男方先是朝女方手臂猛親，接著又大口含住女方肩膀，疑似還有「舔」的動作，最後男方才將嘴湊到女方嘴邊接吻起來，誇張情節讓網友笑說「完美詮釋了深情舔狗」、「一看就是一條訓練有素的狗」。

有網友在臉書「爆廢公社」分享1段影片，影片中1對情侶在餐廳座位卿卿我我，男子接下來的動作讓眾人看傻，竟先是親吻女友手臂，接著又「張口含住」女友肩膀，最後親1下肩膀後，才將嘴唇移到女友嘴巴、接吻起來，過程中疑似還有「舔」的動作，誇張行為讓原PO轉發影片笑說「羡慕男生」。

1對情侶在餐廳展現驚人的親密行為，男方先是朝女方手臂猛親，接著又大口含住女方肩膀，疑似還有「舔」的動作，最後男方才將嘴湊到女方嘴邊接吻起來。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言說「是在舔X小」、「完美詮釋了深情舔狗」、「怎麼有種看到我家狗狗的即視感」、「這是節儉的最佳表現，男生把女孩子肩膀上掉落的食物一口一口地收回，再送回女生的嘴巴裡」、「看起來老實樣，這麼色」、「年輕人就是年輕人，太衝動了」、「跟我家老鼠一樣都會舔手耶」、「原來舔狗這個詞是這樣來的」、「怎麼腋下不順便舔舔！真是失望」、「餐點鹹度不夠，自己挖鹽嗎」、「一看就是一條訓練有素的狗」。