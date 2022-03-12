國民黨立委蔣萬安11日在立院質詢行政院長蘇貞昌時，問他敢不敢承諾不會再大停電？蘇不但不願承諾，還反嗆「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」，引發批評。國民黨新北市議員葉元之直言，蘇揆這樣說，不就害了自己的孫子？他更批評蘇貞昌像是「潑屎者」，並指蘇貞昌這麼做的目的是為了在黨主席蔡英文面前立戰功，才扮演這個有如「自殺炸彈客」的角色。

葉元之今天在臉書上表示，蘇貞昌昨天在立法院扯蔣萬安阿公，我直覺就想到，這不就害了他自己的孫子嗎？萬一他孫子以後教小孩誠實，會不會被反問「你阿公都騙神明了，憑什麼叫我誠實？」葉元之直言，蘇貞昌就像一個潑屎者，把屎撥在別人身上，也弄得自己身上一身臭味，甚至連累自己的晚輩。

葉元之認為，蘇貞昌考慮的是，蔣萬安是國民黨未來台北市長候選人，為了在蔡英文主席面前立戰功，所以才扮演這個有如「自殺炸彈客」的角色，「蘇貞昌現在為了保官位，什麼委屈都可以忍」。

葉元之指出，蘇貞昌標榜自己是個很重細節的酷吏，到醫院問院長停車格有幾格、到學校問校方樹種什麼品種，但碰到不懂電力的王美花，完全不吭一聲，因為王美花是蔡英文面前的紅人，他一句重話都不敢說。

葉元之分析，蔡英文現在身兼民進黨主席，年底九合一選舉對她至關重要，蘇貞昌不惜弄臭自己及家人，也要給蔣萬安難堪，這份情蔡英文當然會記上一筆，蘇貞昌的官越做越穩，蘇巧慧的前途也會一片光明。但蘇家官運亨通了，但可憐的是老百姓，怎麼樣都得不到不會停電的承諾。