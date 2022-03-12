俄烏戰爭自2月開打後，俄軍北、東、南三方向進攻烏克蘭，成全球關注焦點。戰事來到第17天，前民進黨立委郭正亮分析直言，俄軍現在陷入一個困境。即是否要動用砲兵甚至導彈大量轟炸烏軍躲藏的建築，因為若要達成軍事目標，就勢必會造成大量民眾傷亡，這對俄軍而言，就要背負人道危機的輿論譴責。所以從阻擋俄軍進攻手段來說，烏克蘭的戰術基本上是成功的。

郭正亮12日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，戰爭開打至今逾2周，各方關注的焦點，現在都放在馬力波地區，因為該地區斷糧已經進入第6天了。而該地區的烏克蘭守軍在這段時間內，已經研擬出了一些特別的戰術，藉隱身在高樓大廈和醫院、教堂、學校等地，使俄軍難以砲轟這些地方，並藉高樓大廈打伏擊的優勢，發射西方援助的標槍飛彈，反擊來襲的俄軍戰車，使俄軍一些服役年限較長的裝甲坦克，根本來不及防禦速度高達2馬赫的導彈。

烏克蘭宣稱擊斃俄軍第29軍團指揮官。（示意圖／烏克蘭國防部臉書）

也因此，郭正亮直言，俄軍現在陷入一個困境。即要不要動用戰機或砲兵甚至導彈，大量轟炸烏軍躲藏的建築，因為若要達成軍事目標，就勢必會造成大量民眾傷亡，這對俄軍而言，就要背負人道危機的輿論譴責。所以從阻擋俄軍進攻手段來說，烏克蘭的戰術基本上是成功的。