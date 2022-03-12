日本22歲女偶像鈴木優香過去曾是AKB48一員，純欲風臉蛋加上超兇上圍，也以大膽作風聞名，在人海戰術聞名的AKB48中竄紅，但被挖出私生活混亂，隨即就「被畢業」；鈴木優香離開AKB48後像是擺脫束縛，開始拍攝大尺度寫真，解封軟Q雙球不再藏了。

鈴木優香2019年11月以AKB48的Team8成員之一出道，起初她並未獲得關注，直到在一些活動中，她展示不同於其他成員嬌羞的面貌，反倒是表現出各種大膽行為和發言，包括曬出內衣和Cosplay性感角色，讓她很快在廣大男粉絲中獲得討論，當年更被封為「話題新人」。

鈴木優香離開AKB48後大解放，寫真集大秀傲人上圍。(圖/ 摘自鈴木優香IG、推特)

但去（2021）年4月鈴木優香被爆出和大自己20多歲的製作人半同居，及遭偷拍和傑尼斯小鮮肉到酒店開房間，紊亂私生活也讓她當時被冷藏，演藝工作全面暫停；同年9月鈴木優香也「被畢業」，舉行畢業公演後就轉型寫真偶像。

鈴木優香一直以來就想塑造「小惡魔感」風格，在離開AKB48後，終於能盡情展現自己身材優勢，經常登上性感雜誌封面外，也會透過社群分享美照，最近還推出性感寫真集，尺度大解放，尤其超有料上圍讓粉絲看了都血脈噴張，看好她成為新一代寫真女神。