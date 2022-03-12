1名網友日前收到的1張三聯手開發票，該發票金額是8820元，但店家在「中文大寫數字」中竟寫成「捌仟捌佰貳拾萬」，該網友因此詢問可行嗎？其他網友笑說「國稅局感謝您」、「店家會哭死」，也有網友說「三聯式的應該沒法兌獎，還沒申報截止，廠商會收回重開」，據悉該店家已致電原PO要求寄回發票。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前在整理1、2月的發票時發現某張發票怪怪的，因為發票的「總計」處寫上8820元，但「中文大寫」不是捌仟捌佰貳拾元，而是捌仟捌佰貳拾「萬」元，讓他詢問這樣寫到底可不可以？

1名網友日前收到的1張三聯手開發票，該發票金額是8820元，但店家在「中文大寫數字」中竟寫成「捌仟捌佰貳拾萬」，該網友因此詢問可行嗎？（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

網友紛紛留言提出看法，「好瞎喔！我數學考13分也不會寫錯格」、「老闆要哭了」、「可以，國稅局感謝您」、「阿娘喂，這不被老闆給殺了才怪勒」、「捌仟萬耶，廠商追不回發票一定崩潰的」、「這開的人要罰跪了」、「上下對不起來，這張發票應該是沒用」、「誰家的會計這麼天兵」、「這會是一張無效發票」、「稅金也算錯，老闆會哭死」。

不過也有網友提供意見「我前公司也有200元開成200萬，後續了解，只要跟國稅局寫張報備說明書，就可以，畢竟手殘的也是一堆」、「很明顯寫錯，國稅局會作廢那張發票，真正麻煩是全部寫對，真的開8000多萬」、「三聯手開好像也不能兌獎欸」、「三聯式的應該沒法兌獎，還沒申報截止，廠商會收回重開」；原PO之後補充說，廠商已打來要求他寄回發票。