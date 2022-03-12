台南市將軍區南27線木棉花道一處民宅前紅花風鈴木滿開。(劉秀芬攝)

台南市將軍區南27線木棉花道一處民宅前紅花風鈴木滿開。(劉秀芬攝)

台南市將軍區苓仔寮北外環道木棉花道。(劉秀芬攝)

又到春暖花開季節，台南市將軍區有全市栽種最多的木棉花樹，分布在南1、南20、南21、南22、南24和南27線區道等，近來花開5成，吸引遊客前往拍照，尤其南27線一處民宅的2層樓高紅花風鈴木大開，與橘紅色木棉花相映，經在地臉書社群宣傳，吸引大批民眾前往取景打卡。

白河林初埤木棉花道曾被選為全球15條最美花海街道之一，不過將軍區的木棉花道可是不輸白河，去年曾舉辦「花現台南」攝影比賽，拿下首獎的作品，就是在將軍苓子寮拍攝。將軍區的木棉花有2000多棵，分布在苓仔寮、巷口、漚汪、角帶圍、西湖、番仔寮、山仔腳，春天一到，可說是滿城花開，路過人車看了心情愉快。

將軍區木棉花道以將軍國中前嘉昌段道路栽種最多，長約3公里；苓仔寮木棉道近700公尺，社區道路車流較少，樹冠交錯如隧道非常好拍，搭上兩旁道田翠綠色秧苗，別有一番風情。

將軍區公所表示，1990年起將軍區選定木棉花為行道樹，自此開始大量栽種木棉花，1995時任鄉代表的苓仔寮里長黃道明，爭取在苓仔寮新闢外環道路上栽種200多棵，現今這裡也是將軍區公所每年舉辦拔紅蘿蔔、賞木棉花活動的地點。

南27線道的木棉花，雖然不似將軍國中前、苓仔寮北外環道壯觀，但今年該處一棟民宅前的紅花風鈴木大開，12日天氣晴吸引遊客前往拍照，還有遊客從台中慕名而來。民宅主人說，這棵紅花風鈴木已種植7、8年，原本栽種在院子內側，被風吹倒後，又在外牆附近長出新樹，今年花開得特別茂盛、特別美。

黃道明表示，據他觀察，今年木棉花開得比較晚，現在才開5成，預計還有兩星期可以賞花，雖然掉下來的木棉花與棉絮會造成居民的困擾，但木棉花可以吸引遊客到將軍區旅遊，公所會舉辦活動推廣在地的紅蘿蔔、牛蒡、漁產，帶動觀光消費，民眾也全力支持。