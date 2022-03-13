中華職棒前統一獅隊洋投湯尼（Tony Metoyer），經友人轉述已經過世，享年59歲。湯尼是中職第一批洋將，職棒元年的投球局數達195.1局，最後以優異表現拿下中職史上第一個救援王。

1962年出生的湯尼，在1989年參加職棒元年開幕前洋將選秀會，第2輪被統一獅隊選中。他在1990年職棒元年出賽46場，包含8場先發、38場後援，總共投了195.1局，拿下10勝10敗、9次救援成功，防禦率2.03，成為中職史上首名救援王。

隔年，湯尼持續繳出驚人成績，以後援角色出賽47場，投了115.2局，拿下4勝4敗、20次救援成功，防禦率2.26，連2年奪下救援王；但隨後一年成績不佳，他在獅隊待了3個球季後返回美國，一度當起消防員。不過1993年湯尼重返中職，加入新成立的俊國熊隊，俊國熊後來易主成為興農牛，湯尼一直待到1996年的牛隊打完1季。

湯尼今年2月就染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病），一直在與病魔奮鬥，他的友人昨晚於社群媒體貼出湯尼過世的消息，享年59歲。（編輯：屈享平）1110312