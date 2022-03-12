台中一中爆發嚴重師生口角衝突，紀姓高一男同學與呂姓音樂女老師課堂中互嗆，氣氛極為緊張，遭台下其他學生錄影上傳至網路，影片曝光引發軒然大波，不少網友看完影片後幾乎都挺學生，甚至不少同樣當老師的也直言，音樂老師適任性有待觀察。

近日一支「臺中一中音樂科呂老師情緒失控」影片瘋傳，短短1天傳遍全台，原來是以陳姓學生為首的小組上台報告，呂姓女師卻因以「南北管」不在課程範圍為由，不但要求學生刪除，更出言狂酸「還在那牽亡魂」，引起學生不滿，衝突就此發生。

影片取自YouTube，若被刪除請見諒

呂姓女師隨後大罵「現在的高一學生都是這種態度」，學生則反駁，指控呂姓女師事前也沒指定範圍，自己與小組同學犧牲許多假日時間，用心做報告，結果只因一句高二會上到，就被要求刪除非常不解，「至少條件先說好吧」、「那我們做報告做個屁，都不要做就好啦」，呂姓女師當場失控，狂吼「你對老師是這種態度嗎」、「現在的學生真恐怖」、「老師給你當就好」，接著發現台下的紀姓同學在錄影片，還一度試圖搶奪手機刪除影片。

完整版3分多鐘影片曝光後，網友幾乎一面倒力挺學生，其中更不乏有許多同樣擔任教職的老師也留言，表示既然沒指定範圍，那學生在報告中持續深究根本沒問題，教材是死的，人是活的，不應該硬性規定。另外還有音樂老師肯定學生製作報告的用心，表示孩子們能夠超出本身課本給的範圍而去跨越到其他的範圍，是一件非常值得讚許的事情，尤其是南北管對現在學生非常陌生，更應該鼓勵。

更有其他老師認為呂姓女師明顯不適任，非常情緒化，而且還脫口「老師給你當就好」更是不負責任，只想用輩分跟身分強硬壓制不同意見，非常不恰當。