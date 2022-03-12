以色列總理班奈特（Naftali Bennett）居中調停烏克蘭與俄羅斯戰火，有媒體稱，班奈特促請烏克蘭屈服於俄國要求，烏克蘭高層顧問與以色列官員今天雙雙否認。

為終止烏克蘭戰爭，以色列付出外交努力。班奈特與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話。

以色列新聞網站瓦拉（Walla）、耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）和美國新聞網站Axios引述不具名烏克蘭官員說法報導，班奈特促請烏克蘭對俄國讓步。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特發文表示，以色列「就像其他有條件調停的國家一樣，沒有要求烏克蘭同意俄羅斯聯邦的任何要求。基於軍事和政治因素，不可能有這種事。相反地，以色列呼籲俄國充分評估情況。」

一名基於事件敏感而要求匿名的以色列官員也說，這則報導「顯然是錯誤的」。

他說：「班奈特總理從來沒有建議澤倫斯基總統接受蒲亭的條件，因為以色列根本沒收到俄國開出的條件，沒辦法這麼做。」

他說，班奈特從未告訴澤倫斯基該怎麼做，也沒這種打算。