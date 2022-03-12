教育界人士發文聲援，老師是非常難得，關注南管和北管音樂學習資源的好老師。（摘自臉書）

台中一中音樂課堂上日前爆發師生互嗆，呂姓音樂老師課堂影片，名為「台中一中音樂老師暴怒影片」遭人PO上網，引發網友熱議，網友熱搜發現，去年也有1支「台中一中音樂科呂老師情緒失控影片」影片，因不滿被學生取綽號「白雲」，在課堂大聲斥責，但也有學界教授聲援呂老師稱，教學認真，是南北管學習資源難得的好老師。

根據拍攝影片內容，呂姓音樂老師當時在課堂上大聲說，「對老師取這種不雅的叫號，你覺得很好笑，是不是？」，學生一片靜默，老師接著罵「講給別人聽，還以為台中一中的學生素質這麼不好」，網路上一傳再傳，你們自己良心何在？我給你們這般糟蹋」。

另臉書社群「靠北班導」2014年投稿文章中，有網友PO文「台中一中的音樂老師白雲，我認為妳不配做一個老師，你沒有資格教導我們台中一中的學生。」上課非常的愛面子，黑的硬是說成白的；鋼琴常常彈錯，白雲總是以各種強迫 「我說的我看到的，我聽到的都才是對的，不允許和我有不一樣看法的人」。

根據校方了解，呂姓音樂老師音樂教學資歷資深，對於音樂課程的教學執著、認真，對於學生頗嚴厲，但曾經在校內規劃南北管學習計畫，希望校方能安排學生南北管的課程，這次發生音樂課中師生衝突事件，會安排雙方溝通。

台中一中音樂課事件延燒，讓教育界人士發文聲援，認為呂老師是非常難得，關注南管和北管音樂學習資源的老師，主動費心協調駐校老師，讓高二班級的學生，都可學到1周南管1周北管音樂課程，不要消費一位難得的音樂老師。