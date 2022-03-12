俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭仍在進行中，如今俄軍和車臣部隊已進逼到基輔。政大外交系副教授吳崇涵表示，這次烏克蘭事件，俄羅斯總統普丁是要讓西方社會有個錯誤資訊，也就是他還有餘力可以做其他的事情，讓你們不敢動武，這也是普丁有一點厲害的地方。

吳崇涵12日在政論節目《新聞大白話》中指出，這次烏克蘭事件，普丁是要讓西方世界覺得，他還有餘力，不僅能把烏克蘭徹底解決，還可在北方四島弄一池秋水。因為錯誤的資訊容易發生戰爭，普丁抓到這一點，他要讓西方社會有個錯誤資訊，也就是他還有餘力可以做其他的事情，你們不要想對俄國動武，這也是普丁有點厲害的地方。

吳崇涵點出，俄羅斯直升機曾入侵日本北海道領空，吳崇涵指出，俄羅斯不想去動日本，而北方四島問題在前陣子的東亞峰會也處理得差不多了，日本首相和普丁對北方四島已有一定的共識。

另外，傳出印度向世仇巴基斯坦發射一枚超音速飛彈，印度坦承是維護不當造成「誤射」，吳崇涵表示，就此次飛彈問題，印度不是要參一腳，誤射的成分大一點，並不是所有的事件都跟俄烏戰爭有關。早期印度跟蘇聯的關係很好，這一次俄烏衝突，印度仍繼續進口俄羅斯的小麥；而日前在聯合國制裁俄羅斯的投票中，印度則投棄權票。