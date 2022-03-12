今天在台灣棒壇傳出令人心痛的消息，曾效力中華職棒統一獅、俊國熊的洋投湯尼(Tony Metoyer)驚傳過世，原因是感染新冠肺炎，享年59歲，而這位洋將大有來頭，身為救援投手的他是中職史上首位救援王，在職棒元年以9次救援紀錄獲獎，當年他28歲。

湯尼在28歲時受邀來台參加選秀，以次輪第二順位與統一獅簽約，首年拿下9次救援，之後為球隊再效力一年，出賽47場拿下20次救援成功，第三年獲得中職頂級洋將月薪5500美元，但在上半季出賽15場只繳出1勝1敗2救援、自責分率5.65成績，隨後遭統一獅解雇。

到了職棒第四年湯尼回台加盟俊國熊，再度擔任救援一職，湯尼也因此成為了中華職棒史上首位身兼兩支球隊開朝元老重任球員，之後他效力俊國熊到1996年，接著轉戰各國奮戰至1999年，這時選擇高掛球衣擔任教練，在美國德州基層棒球隊任職。

湯尼早在1984年就以三壘手身份加盟美國職棒太空人，1986年才轉任投手，1989年效力於美國職棒獨立聯盟Miami Miracle隊，接下來就加入中職，然後前進墨西哥聯盟直到退休。順道一提，中華職棒前兩年救援王都由湯尼拿下，第三年由三商沙勒獲得，第四年則是統一獅郭進興。