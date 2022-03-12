桃園市一隻小黃狗11日下午誤闖台61線高架道路，在車陣中穿梭險象環生，大園警方獲報後趕往現場，小心翼翼地將受到驚嚇的狗兒引導下匝道，即時拯救一條寶貴的小生命。

大園警方表示，觀音分駐所於11下午接獲民眾報案，稱在台61線南下42.3公里處，有一隻小黃狗在車道上徘徊，影響往來車輛安全，請警方到場協助救援。

警員江謝廷宇、許勝東獲報後立即前往查看，發現該隻小黃狗蜷縮在快車道旁瑟瑟發抖，員警擔心快速道路上車來車往、速度又快會發生危險，於是將巡邏車停於後方安全距離，並開啟警示燈警戒，疏導車輛避免碰撞。

由於小黃狗受到相當大的驚嚇，看見有人靠近還不斷吠叫，始終保持警戒狀態，員警只好小心翼翼地靠近，避免狗兒爆衝發生危險。最後在員警耐心「勸離」之下，小黃狗終於起身，員警見狀立即前後包夾，引導牠走下匝道，順利協助牠脫困，也確保用路人行車安全。

警方呼籲民眾，道路狀況變化莫測，在行車時若發現有小動物或是其他物品在道路上，千萬不要急打方向燈或緊急剎車，如此可能導致車輛失控造成嚴重後果，可採「點煞」方式讓後車知道前方有狀況，以避免發生事故。