齊豫暌違3年再開金嗓，今晚（12日）於國父紀念館舉辦「緣」演唱會，全場共2500張門票免費贈予大家「結善緣」，且她3年前曾號召趙詠華、吳青峰舉辦慈善公益演唱會，這次開唱3人續緣合作，齊豫演唱〈答案〉一小段為演唱會揭幕後，吳青峰隨即現身送上〈歌頌者〉，成為台灣演唱會有史以來第一次，開場僅1分鐘嘉賓隨即現身，相當有趣的安排。

吳青峰驚喜現身、美聲演繹，緊接著第2位嘉賓趙詠華接力獻唱〈angel〉，滿場觀眾報以熱烈掌聲，趙詠華演唱完畢後齊豫優雅出場，接著呼喚吳青峰同台，齊豫謙說：「我不太會講話，所以要青峰來救我。」吳青峰笑回：「但我不知道今天的觀眾尺度在哪，有時侯一開口會稍微過份，我是個不太懂分寸的中年男子。」齊豫感謝2位好友相隔3年再度力挺，誇讚趙詠華和吳青峰是天使的聲音、老中青同聚一堂，吳青峰笑說：「沒想到我在這個團體是以青年之姿，多虧了二位前輩。」3人接著完美合唱〈追夢人〉。

齊豫今晚在17人弦樂團助陣下，重新演繹李健的〈傳奇〉、潘越雲的〈最愛〉等耳熟能詳金曲，當中穿插夯劇《延禧攻略》的插曲〈雪落下的聲音〉，令歌迷共鳴感十足。齊豫此次雖免費開唱，但無論節目內容、音樂編制或舞台特效視覺，皆比照售票演唱會規模打造，製作成本斥資近千萬。此外，她今晚曲目囊括中、英、日三國語言，首次挑戰已逝日本歌謠女王美空雲雀所演唱的〈昴〉，是齊豫出道44年來第一次在舞台上演繹日文歌。