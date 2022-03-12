一名9歲小男童11日獨自外出搭乘公車，嚷著要去找「阿彌陀佛的阿嬤」。怎知過了10站後下車不僅沒找到阿嬷，還迷了路，所幸熱心的路人見狀趕緊報警，最後在員警的保護之下，回到了溫暖的家。

蘆竹分局外社派出所所長石佳育及警員傅子桀發現男童後，先安撫他不安的情緒，接著詢問關於家長的電話及家中地址，不料男童僅知道自己住在海湖附近，並童言童語表示要去找「阿彌陀佛的阿嬤」。於是員警便駕車載著這名男童，試圖引導男童找出回家的路。巡邏車一路從山林路開到海山路，再開到海湖東路上，男童才表示自己家似乎就在附近，再經員警耐心引導後，終於回到母親的懷抱。

後經了解，原來男童是因為思念祖母，竟趁著母親在幫弟弟洗澡，疏於看顧時，偷溜出門搭乘公車。在公車行經過數站後，眼見天色越來越黑，匆忙下車後被熱心路人發現，趕緊報警，而未發生意外。男童的母親也對員警的協助深表感謝，孩子才沒有發生危險，並表示祖母因篤信佛教，男童不知如何表達，才會頻頻向員警表示要去找「阿彌陀佛的阿嬤」。