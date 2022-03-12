腦癌小天使潘盈希去年10月確診罹患腦癌，經過30次化療後，潘盈希症狀雖然得到控制，但醫師研判時間剩下約1年。雖消息如晴天霹靂，家人保持樂觀，帶著潘盈希畫畫，更舉辦畫展，父親潘德揚說，希望透過畫作，讓社會感到溫暖。

潘德揚表示，去年9月時潘盈希開始肢體異常，不是常打翻水，就是打翻飯菜。原本視力良好的她，卻開始歪歪斜斜看電視，後來也接獲學校通報，潘盈希上課時出現癲癇狀況，因此將檢查提前。醫師檢查後，發現確診「蔓延型內因性橋腦神經膠細胞瘤」，又稱為腦癌，且已經是第四期。

得知消息的潘家宛如晴天霹靂，潘德揚說，獲知消息時，幾乎整天無法上班，後來家人彼此鼓勵下振作。潘盈希也在母親溫暖陪伴，度過一次又一次化療，總共多達30次。雖然病情得到控制，醫師卻說，時間可能剩下1年。

潘德揚說，查過文獻，患者併發後，撐過2年不到5％，潘盈希一家仍不放棄希望，也要陪伴她度過開心的時光。因為潘盈希愛畫畫，潘德揚是廣告設計出身，本身也有底子，潘盈希和潘德揚、姐姐最大樂趣是在客廳中作畫。

「希望帶給社會溫暖！」潘德揚說，自己不能算是樂天，但遇到了只能面對，也希望透過畫展，帶給其他病友們支持，更藉由潘盈希勇敢對抗癌症的故事，讓她小小的力量，能持續在世界上散發出光芒。

潘盈希和家人舉辦「畫癌為愛‧活出希望」巡迴畫展，11日在桃園市貞德幼兒園舉辦，桃園市長鄭文燦、周大觀基金會創辦人周進華，一起為其加油打氣。鄭文燦得知潘故事，當場加碼獎助金，也為潘一家打氣，希望社會給予他們支持。