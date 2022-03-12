台灣啤酒英熊球團因球團內部疏失，導致3月12日G60台灣啤酒英熊vs桃園雲豹隊比賽延後1個半小時開打。台灣啤酒英熊球團對等待許久的桃園雲豹隊、蒞臨桃園現場及線上觀看球迷，以及所有相關工作人員致上最高歉意，並願意接受聯盟任何懲處。台啤英熊為對桃園雲豹隊球迷致上最高誠意，提出以下3項補償方案：

1. 台啤英熊將購買4月30日G35台灣啤酒英熊vs桃園雲豹隊主場100張門票，並贈送給桃園地區學校、基層籃球單位、慈善機構。

2. 憑3月12日G60台灣啤酒英熊vs桃園雲豹隊進場門票，即可免費兌換4月5日(二)下午三點於天母體育館G76桃園雲豹vs台灣啤酒英熊賽事，桃園雲豹板凳席正後方「英熊甩汗席」門票。

3. 凡著桃園雲豹隊服飾、配件等週邊商品至4月5日G76桃園雲豹vs台灣啤酒英熊賽事，即可享有5折現場購票票價優惠。

注：4月5日G76桃園雲豹vs台灣啤酒英熊為台啤英熊主場賽事。詳細兌換資訊請私訊台啤英熊官方粉絲專頁。

台啤英熊球團再次對所有球迷、球團、聯盟以及相關工作人員致上最高歉意。