銲接工作因常在戶外，以及需克服高溫、工作環境改變大等，鮮少女性投入。勞動力發展署桃竹苗分署銲接班結訓的學員劉家吟，是全班唯一女生，她取得「一般手工電銲」技術證照，也找到銲接預製工作，讓她直呼找到「鐵飯碗」。

劉家吟是金門大學建築系畢業，曾從事電影劇組、餐飲、保險、動物醫院、外送員等，2020年為了照顧父親，改兼職上班。父親過世後，才開始回到正職，但因為工作資歷太少，難以找到穩定工作，30歲的她，決定報名勞動部桃竹苗分署的銲接實務課程。

她說，新手學銲接，第一個技術就是「引弧」，也就是銲接前，使電弧穩定個動作，因為會讓銲條產生強光、火花及煙霧，一開始被火花、強光嚇到，也拿捏不住剛好的電流。但是劉家吟始終不放棄，透過600小時的苦練，最後一個月已經掌握相關技術，目前已經會手工電銲、氬銲與CO2半自動銲接，也考取「一般手工電銲」技士士證。

結訓的劉家吟順利找到工作，她說，目前起薪30K，但若累積2、3年工作經驗後，薪水可以優於一般行情，還有機會擔任管理職。劉家吟補充，因為離家近，還有供2餐，工作CP值相當高，讓她開心說，做久了也是「鐵飯碗」。

桃竹苗分署長賴家仁表示，銲接工場經過翻新、擴建，設備也更換新穎款式，也聘請優秀師資上課。學員結訓前，更會輔導「一般手工電銲單一級技術士證照」、「半自動電銲單一級技術士證照」，歡迎民眾洽分署報名。