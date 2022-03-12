烏克蘭積極向外尋求西方各國有志人士齊心抗戰，當局也在臉書公布第一批「國際傭兵團」抵烏的合照。而俄羅斯這邊也不遑多讓，普丁（Vladimir Putin）昨聲稱已招募多達16,000名來自中東的志願軍加入俄軍協助侵略行動，俄國營新聞媒體公布一段「振奮人心」的影片，顯示敘利亞境內大批士兵手持武器、高舉’’Z’’字標語吶喊:「俄羅斯在我們心中!偉大的俄羅斯軍隊!我們將打敗納粹!」

The official Syrian state TV broadcasted this footage of Syrian soldiers who are ready to be deployed to support the Russian army in #Ukraine.

Multiple visits in military planes occurred between Syria and Moscow in the last 10 days. pic.twitter.com/7fFfhAYx2j — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) March 11, 2022

早前外媒報導，俄羅斯當局也在求組外籍傭兵團，振奮低迷士氣，據悉俄方承諾每月支付3,000美元(約台幣8,5000元)的費用，將近敘利亞士兵每月薪水的50倍。然而，對此普丁否認會支付外籍傭兵報酬，他表示:「這些志願前來參戰的勇者不是為了錢，那我們應該給他們所需要的東西，就是上戰場。」

隨著聲援加入俄軍抗烏的人數增加，中東各國境內可見志願者紛紛湧入徵兵站報名。根據俄羅斯國營電視台「紅星電視台」（Zvezda）公布的畫面，敘利亞各地集結大批身穿迷彩軍服的士兵，手上拿著普丁人像海報和俄羅斯國旗，更高舉代表俄軍’’Z’’的標語，各個精神抖擻地的吶喊:「俄羅斯在我們心中!偉大的俄羅斯軍隊!我們將打敗納粹!」

報導稱:「俄羅斯的侵烏行動使敘利亞人團結起來，所有志願軍臉上『毫無疑惑』而且充滿期待。」更進一步補充，俄軍曾在敘利亞土地上流血，現在是報恩的時候了，要將同袍兄弟從納粹勢力手中拯救出來。

報導還指出，傭兵出發前還發生一件不可思議的景象，一群鸛鳥從他們團隊中飛起，象徵這是個好兆頭。

不過針對普丁正式批准招募多達16,000名中東義勇軍的消息，美國之音報導指出，截至目前似乎未見成果，美國白宮認為可能只是紙上談兵。