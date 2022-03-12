新竹有名酒客於酒店消費認識酒店女子，欲向其告白卻遭拒，竟向酒店經理傳恐嚇訊息「手上有她做小姐照片」、「讓她爸媽抬不起頭」要求轉達，並於Dcard、Facebook散佈「可接受玩法親吻、脫bra吸奶」、「幾千塊讓客人摸胸吸奶」不實訊息，酒店女憤而提告；法官依恐嚇罪、散布文字誹謗罪，判處酒客有期徒刑4月，得易科罰金。

依據判決書記載，有名酒客男子前往新竹某酒店消費認識酒店女，109年5月間他向酒店女告白遭拒，心生不滿於109年6月上旬，私訊酒店經理表示要向酒店女拿回抱枕，並要求轉達酒店女回訊，並持續在10日至19日間向店經理傳訊「手上有她做小姐照片」、「讓她爸媽抬不起頭」、「讓她在台中很紅」等恐嚇訊息。

隔月下旬，男子又在社群網站Dcard發文、張貼酒店女照片，並寫下「可接受玩法，親吻、摸奶、脫bra吸奶」，又在社群網站Facebook留言「為了幾千塊錢就可以讓客人摸胸吸奶」等不堪入目不實文字；酒店女不願被侮辱、誹謗憤而提告。

男子於偵訊辯稱，他表示有與酒點女做過親吻摸奶等消費，毀謗部分是陳述事實；酒店女於偵訊中反駁，男子敘述錯誤消費內容，只有單純喝酒、吃飯、唱歌及聊天，並否認涉及性交易等內容。

新竹地院審理，經由男子消費經驗可知，酒店女亦是拒絕酒客無禮行為，顯見男子辯詞只有部分屬實，酒店女無卸責之詞，其自白與事實相符；法官依恐嚇罪、散布文字誹謗罪，分別判處男子有期徒刑2月、3月，合併應執行有期徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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