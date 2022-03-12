桃園市的美福倉儲10號晚間傳出火警，現場推放危險物品物質，燃燒位置於4樓並有延燒到5樓，冒出濃煙與刺鼻氣味，火勢至今仍未完全撲滅。（資料照）

桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10號晚間傳出火警，現場推放危險物品物質，燃燒位置於4樓並有延燒到5樓，冒出濃煙與刺鼻氣味，火勢至今仍未完全撲滅，不少桃園市區的紛紛抱怨聞到塑膠燃燒的惡臭，上網痛批「是要燒多久，南崁整天都是味道」

消防局表示，火勢猛烈時出動56名消防人員、21輛消防車及2輛救護車，起火層位於4樓的低溫倉儲區有延燒至5樓，無人受困，雖然火勢已於10日晚間11點1控制住，不過目前還在持續搶救中，後來整棟建築物仍持續有零星火勢引發悶燒，濃煙與味道飄散至市區。

桃園市的美福倉儲10號晚間傳出火警，現場推放危險物品物質，燃燒位置於4樓並有延燒到5樓，冒出濃煙與刺鼻氣味，火勢至今仍未完全撲滅。（翻攝自PTT）

桃園市的美福倉儲10號晚間傳出火警，現場推放危險物品物質，燃燒位置於4樓並有延燒到5樓，冒出濃煙與刺鼻氣味，火勢至今仍未完全撲滅。（翻攝自臉書）

有網友在PTT發文說「桃園市區，南門市場這邊都是燒塑膠味，有人有聞到嗎？」不少網友附和說「是要燒多久，南崁整天都是味道」、「八成哪個工廠又發爐了」、「（風）往龜山 新莊那邊飄了」；臉書社團「桃園大小事」也有人發文說「有人住桃園區慈文路或慈光街這邊嗎？有沒有聞到濃濃的火燒味？」