俄羅斯為反擊國際制裁，擬出蘋果等59家「落跑」外國企業名單，打算將其收歸國有。德國汽車大廠賓士表示，該公司在俄羅斯的20億歐元（約新台幣624億元）資產恐遭波及。

路透社報導，賓士在11日發布的年度報告指出，俄烏戰爭帶來零件供應中斷、能源供應及網路攻擊等一連串風險，這些風險可能因外企國有化而加劇。

賓士在距離莫斯科西北40公里的Esipovo設有工廠，2019年4月開幕時還邀請俄斯總統普丁觀禮，該廠雇有1000多名員工，專門生產E-class轎車和SUV。賓士表示，截至去年底，該子公司價值20億歐元。

俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」8日表示，立法機構已批准一項草案，對來自「不友善國家」的外資占比超過25%的企業，進入收歸國有的外部託管程序。外部管理將持續長達3個月，之後俄國政府會將其拍賣。這些企業如果在法院下令後的5天內恢復營運，就會暫停收歸國有的程序。