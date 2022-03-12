《韓聯社》12日報導，韓國總統當選人尹錫悅已宣布，要將總統辦公室自青瓦台遷移至光化門廣場，但外界擔憂，當地私人大樓林立，加上與總統官邸等設施分散，恐大幅增加總統維安的難度。

根據報導，尹錫悅選前承諾，要終結青瓦台的「宮廷式」權威政府統治，展現貼近人民及內閣的態度，因此全力推動將總統辦公室遷移至光化門廣場的政府首爾廳舍、官邸遷移至離光化門廣場不遠的三清洞等，青瓦台本館、官邸等則做為文化設施開放全民參觀。

不過《韓聯社》指出，讓總統更貼近民眾生活，也代表維安措施將更加困難，因為政府首爾廳舍位於喧鬧大街上，附近高樓林立，加上從官邸到辦公室的固定通勤需求，導致維安人員很難防備狙擊手等威脅。

而為確保總統辦公室本身的安全與運作效率，當地須增建防彈設施、緊急時的加固掩體，以及能同時起降2架直升機的大型停機坪等；但總統辦公室遷移計畫籌備委員會成員柳洪俊（音譯）已承認，在光化門廣場附近「找不到可設置主要設施的地點」。且政府首爾廳舍空間有限，維安人員、秘書等基層人員的住處恐分散各地，將影響作業效率。

另外，光化門廣場本身經常有民眾進行集會遊行和示威抗議，在未來總統辦公室遷移到政府首爾廳舍後，相關活動的安全措施與交通管制也將更加複雜，一名第一線警察坦承，可能會為民眾帶來更多不便。