最近發生的台中大火慘案，讓不少民眾也開始關注逃生問題，一名女網友回憶，過去自家大樓也曾發生火災，隨後有消防員來敲門確認情況，並要求他們待在家不要出去，這段經歷讓她不禁疑惑，救災人員敲門到底要不要開門，因為一開門外面的濃煙就會灌進屋內，甚至因此被濃煙嗆到，引起網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，過去自家大樓曾發生火災，且發現時屋外已經濃煙密布，還能聞到明顯的燒焦味，當時她趕緊用濕毛巾塞住門縫，和家人乖乖待在家中，不敢貿然行動。

不久後有消防員敲了原PO家的門，但一開門就會有濃煙灌進來，讓她爸爸十分猶豫，最後在媽媽的堅持下還是開了門，結果門一開馬上就有濃煙灌進屋內，她甚至因此嗆到咳嗽，而消防員則在確認他們安全後，便叫他們繼續待在家不要出去。

這段經歷讓原PO不禁感到困惑，好奇「消防員來敲門時，到底要不要開門」，她認為，開門的話濃煙就會灌進屋內，導致前面為了防止濃煙灌進來所做的努力都白費，但不開門又無法跟消防員溝通，讓他們得知屋內的狀況。

對此，不少網友直言，「別開，不會敲門回應嗎」、「既然你們聽得到他敲門，妳應該也可以回敲來表示有人吧」、「如果外面煙真的很大很濃，當然是不要開」，也有人持相反意見，「他都能上來找妳了還不開，是以為遇到詐騙集團哦」、「消防員還能敲你們家的門，就證明沒有立即的危險，那當然要開呀」。

其中，有消防員現身說法，「如果外面煙真的很大很濃，當然是不要開，你們可以敲門跟大聲呼叫，讓他們知道房間裡有人，因為火場內部真的很吵，有時候不仔細聽會聽不到你們求救的聲音」，他也提到，當下可以打119告知對方你目前的位置和情況，指揮中心的人員就會透過無線電轉達給現場消防員。