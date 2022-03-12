澎湃新聞報導，大陸中央援建香港的第三個方艙醫院歷時16天完工並交付使用，將進一步提升香港對新冠肺炎患者的收治能力。12日港珠澳大橋香港口岸人工島方艙（港珠澳大橋方艙）交付使用，港府政務司長李家超到場視察完工情況，並舉行專案交付儀式。

報導稱，港珠澳大橋方艙位於港珠澳大橋香港口岸人工島，由一個個模組化箱式房屋組合而成，每一個房間都配備基本家具及床上用品、冷氣機、煙霧探測器、滅火筒等設施，醫院占地面積約2.4萬平方米，建築面積約8000平方米，總計400餘個隔離房間，可安排約1200個隔離床位。

該項目由中國建築國際集團設計建造，自2月23日開工建設到完工歷時16天，於3月10日完工並通過專案驗收；11日完成現場收尾工作和專案交付；12日交付特區政府後會並開始運作。

這是操作難度很高的工程。「每日進場人數逾1400人，其中管理人員約130人，工人超過1300人。」中建集團管理人員稱。

中建集團旗下中建海龍科技有限公司（中建海龍）承擔著向6個臨時性社區隔離設施專案供應全部模組化箱式房屋的重任。據統計，截至11日22時，中建海龍總計向香港發送模組化箱式房屋7775個。

香港疫情依舊嚴峻，故此陸港陸運大受影響，為確保按期供貨，公司迅速向大陸支援香港抗疫工作專班請求支援，打通海關、碼頭、船運公司等流程，在各個審批節點、各個工廠倉庫以及中山黃圃港、江門高新港、廣州蓮花山港等設專人專班跟進，確保產品最短時間運抵香港。經多方協調和運力計算，中建海龍決定以海運為主要運輸方式，每條船可放60餘個箱體。

此前因香港出現「用工荒」，為盡可能幫現場一線爭取時間，中建海龍就地開闢組裝場地，召集熟練工人500多名、吊機30多部24小時趕工，將原本打包發貨的元件全部安裝好後再整箱裝船。這一舉動極大提高了組裝效率。高峰時期，海運貨船單日約60船。