黃偉哲晚間於臉書PO文「台電管理階層，加油一點好嗎？」(摘自黃偉哲臉書)

台南市中西區、北區、東區、南區、安平區的路燈12日晚間6時30分大規模停電，時值下班時間車流多，警方緊急動員摸黑疏導交通，直到晚間7時10分復電恢復正常，台南市長黃偉哲獲台電告知路燈不亮是「運河變電所開關跳脫」引起，他在臉書上嚴肅質疑「台電2年前才剛花1.53億改善運河變電所，為何又跳電？」並要台電管理階層「加油，好嗎？」

台南市12日傍晚6時30分天色已暗，市中心有5個行政區的路燈全部不亮，時值下班時間，街頭湧現來往車潮，鬧區道路卻漆黑一片，多處馬路僅靠兩旁住家零星燈火照明，民眾抱怨摸黑駕車十分危險，警方緊急動員疏導，過了約半小時，路燈恢復正常。

黃偉哲向台電台南營運處了解原因，獲知是晚間6時30分時，運河變電所開關跳脫導致，經搶修已恢復正常。

黃偉哲在臉書粉絲頁上先向市民道歉，隨即嚴肅的質疑台電，「你們2020年才花1.53億改善運河變電所，為何現在又跳電？」網友紛紛湧入留言「整頓台電這麼難嗎」、「路燈不亮發生危險怎辦？」、「習慣就好了」、「台電管理階層該好好整頓」。

台電台南營運處12日晚間澄清，這次停電屬路燈控制開關故障，與變電所無關。