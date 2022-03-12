金曲歌王曹格7日被爆在台北內湖某餐廳與人發生口角，失控的畫面遭PO上網公審，事後他澄清是對方先挑釁，指控爆料者刻意誤導，二度發文要爆料者出面，但會尊重司法結果和承擔責任，未料今（12日）又在臉書爆走，直接罵某網友髒話，引起熱議。

曹格因醉後鬧事遭到網友批評，其中一名網友更製作一張反諷圖，將曹格一對兒女的合照key上不雅詞，並狂酸：「在台灣又發酒瘋啦？好樣的，記得讓你兒女繼承這套口技喔」，此舉踩爆曹格的底線，讓他氣到在臉書直接點名該網友，憤怒地反擊：「沒搞清楚事情之前你攻擊我，還帶到我小孩的照片，所以我敢大聲跟你說FXCK you.What you gonna do?」

曹格硬起來怒嗆酸民的舉動，引發眾多網友留言力挺：「那種人才是丟盡他父母臉，針對別人的孩子幹嘛？」、「做自己認為對的事情做就對了，酸民本身就是沒能力才用這樣賺取曝光度」、「Gary 別理這些這些人啦，別和他糾纏下去。你愈理他 他愈開心。加油啦！」，但也有網友認為酸民雖然不對在先，但曹格是公眾人物，不該在臉書罵髒話，對此曹格率性回應：「我是人」。

不過，部分網友沒在怕，繼續留言諷刺曹格：「笑死，不要嗆完我就禁言我阿，還有老闆娘跟現場工作人員就不是別人家孩子，活該被你洗臉罵髒話砸東西是不是？！」讓曹格火大回擊：「你也要嗎？」整篇PO文火藥味十足。

針對曹格在臉書怒嗆網友一事，他的經紀人回應：「這是網路霸凌、當然要反擊！我們已全力搜證、包括所有網路霸凌，我們都將採取法律行動、絕不寬待！！」

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