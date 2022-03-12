企業17年甲級男女排球聯賽的季後賽，12日由女子組排名第3的極速超跑和排名第5的愛山林壓軸登場，首局雙方互別苗頭，防守十分到位，愛山林雖搶先拿下局末點，但極速超跑不放棄的精神讓他們帶走此局，第2局極速超跑高大的外援成功阻擋愛山林的攻勢，發揮有如銅牆鐵壁般的防守，但愛山林憑藉著重砲手吳佩茹的輸出仍然拿下此局，第3局林書荷攻守俱佳，帶領隊伍率先聽牌，而第4局愛山林漸露疲態，失誤增加，超跑加足馬力拋下對手，最終以 26比24 、26比28、25比22、25比18 擊退愛山林闖進挑戰賽。

首局極速超跑便以發球得分下馬威，而愛山林也有備而來，胡宸穎多顆出色的背飛和愛山林強勢的發球，都讓超跑防備不及，其中愛山林自由球員江昀庭的飛撲接球更是十分優秀。末段超跑兩顆連擊失誤將比賽帶至愛山林的局末點，但林書荷的重砲逼迫愛山林叫暫停，超跑連得5分後，戲劇性的拿下第一局。

第2局極速超跑Maria和Renele的外援攔網組合高度給愛山林極大的壓力，使愛山林頻頻失誤，中後段吳佩茹的大砲位火力成為愛山林的攻擊主力，兩方互不相讓將戰線不斷延長，進到duece階段後愛山林穩住陣腳，靠著吳沛緹的攻擊在第2局扳回一城。

第3局雙方依然維持韌性，來回波不斷，極速超跑林書荷於賽末連得兩分，迎來局末點，最後舉球員Bozic以迅雷不及掩耳的速度隱密吊球，搶先聽牌。

第4局開局愛山林的接發球到位率低，發球失誤也增加，防守亦不如先前嚴密，隨後洪詩涵調整狀態，連續兩分進帳迫使超跑叫暫停，配合超跑長人Berkeley的二號位快攻成功止血，贏得此場比賽，晉級挑戰賽遭遇台北鯨華。