齊豫今晚（12日）在國父紀念館舉辦「緣」演唱會，邀趙詠華、吳青峰接續3年前公益演唱會同台緣份，3人今晚再度合作，齊豫演唱〈答案〉一小段揭幕後，吳青峰隨即現身送上〈歌頌者〉，緊接著第2位嘉賓趙詠華接力獻唱〈Angel〉，滿場報以熱烈掌聲！齊豫隨後優雅出場，並呼喚吳青峰同台，齊豫謙稱自己不會說話、需要吳青峰開口救援，青峰幽默自嘲：「但我不知道今天的觀眾尺度在哪，我是個不太懂分寸的中年男子。」逗笑滿場觀眾。

齊豫今晚雖免費開唱，但節目內容、音樂編制或舞台特效視覺，皆比照售票演唱會規模打造，製作成本斥資近千萬，且曲目囊括中、英、日三國語言，齊豫首次挑戰已逝日本歌謠女王美空雲雀所演唱的〈昴〉，是她出道44年第一次在舞台上演繹日文歌。為了致敬美空雲雀把生命都奉獻給歌唱事業，對日文一竅不通的齊豫特別選唱〈昴〉，演出前除了多聽多唱，全靠「死背歌詞」練習，背歌詞「背到天荒地老」的齊豫苦笑說：「只能用這種土法煉鋼方式去把歌唱到最好。」

她為此次開唱親力親為，包括2套造型、演唱會文案、甚至連排貴賓座位及訂便當等行政事務全都自己來，加上練唱彩排，這一個月來她幾乎天天都睡不飽，充分體悟「蠟燭兩頭燒」的忙碌感。難得再與歌迷聚首，齊豫直言未來會一直唱下去：「沒有退休的限制，就跟以前出唱片一樣，沒有去預設任何立場，歌唱對我來說就是隨緣，掌握每一次的緣分。」