蔡秀彬努力查明真相。（Disney＋提供）

Disney＋韓劇《警校菜鳥》由前「Wanna One」成員姜丹尼爾攜手《雲畫的月光》蔡秀彬主演，下周三（16日）即將迎向全劇最終章，這群熱血勇敢的警校菜鳥們，是否有辦法順利升級，成為守護社會的人民保母呢？他們的感情是否能持續萌芽，辦理案件是否能水落石出，8位菜鳥是否能夠一起畢業，讓備受劇迷們注目。

最新一集中，主角群在夜店巧遇投資公司總裁趙漢帥（金權 飾演），趙漢帥表面上是外表斯文的成功人士，但在其實是潛藏著暴躁、好色的醜陋性格，更犯下教唆殺人等多起罪行，魏承現（姜丹尼爾 飾）與女友高恩康（蔡秀彬 飾）、好友金拓（李新英 飾演）一邊要查明真相，卻又因為惹上大財團，讓自己陷入前所未有的危險中，他們得從案發現場的小細節找出證據，才能夠伸張正義，為受害者討回公道。

該劇熱血刺激的辦案過程，加上甜滋滋的愛情元素，由於警校明令不准同校學生談戀愛，但在多次辦案的過程中，這群學生們早已心花朵朵開，魏承現與高恩康私底下偷偷談戀愛，還得避開其他同學，早起散步談心；個性孤獨沉默的柔道高手金拓與校花申亞莉（千英民 飾）互相為對方著想，同樣也是劇中超級甜蜜的CP；搞笑活潑的劉大日（朴成俊 飾）暗戀性格冷漠的學霸奇漢娜（朴柔娜 飾），他們是否能修成正果，讓不少劇迷相當期待。

除此之外，《警校菜鳥》也有許多溫馨催淚的橋段，金拓的哥哥金賢秀過去同樣是警察，卻因職務而不幸遇害，而在他查明真相的過程中，意外發現竟然與自己最信任的師長、同學有關，即將讓他面臨天人交戰。該劇自上線以來，一直是Disney＋最受歡迎的戲劇之一，除了穩居Disney＋多數亞太市場熱門觀看排行榜前5名以外，全球OTT內容排名網站Flix Patrol更指出該劇近期已連續4天登頂全台最受歡迎劇集，網路討論度也高居不下，

男主角姜丹尼爾日前受訪，盛讚《警校菜鳥》能如此深植人心，是因為能將這個直擊社會犯罪的故事，以輕快的敘事呈現，過程有笑有淚，才能讓觀眾獲得這麼多共鳴。姜丹尼爾9日更釋出《警校菜鳥》插曲〈Hush Hush〉，這首歌與知名日本吉他手MIYAVI合作，以搖滾舞曲的方式，呈現這個青春無敵的警校故事，「我們笨拙，也常常犯錯，但我們依舊是一群朝著夢想前進的年輕人」。