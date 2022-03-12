本屆德國羽球公開賽爆出不少冷門，我國世界球后戴資穎、印度好手辛度、日本好手山口茜都接連出局，而昨晚又傳出壞消息，戴資穎的好友、泰國猛將伊瑟儂(Ratchanok Intanon)因新冠肺炎採檢呈陽性，不得不退出比賽，根據世界羽聯(BWF)、德國羽協規定，就算她已闖進8強還是得放棄資格。

德國羽球公開賽為2022年羽球焦點賽事之一，眾多好手都加入戰局，不過在女子組部分前8種子至今僅剩2人，日本奧原希望、西班牙馬琳(Carolina Marin)在很早就宣佈退賽，世界球后戴資穎、辛度、山口茜接連出局，加上伊瑟儂確診退賽，目前只剩下大陸陳雨菲、南韓安洗瑩在比賽了。

伊瑟儂去年東京奧運與戴資穎激烈交手受到矚目，兩人為搶球雙雙倒地，畫面讓人印象深刻，最後伊瑟儂惜敗戴資穎，相當可惜。而到8月伊瑟儂接連遭受母親過世、父親確診雙重打擊，讓她退出9月舉行的蘇迪曼盃，10月嘗試在優霸盃復出，但僅打2分鐘就退賽，原因是肩膀受傷。

而在10月底法國公開賽她漸入佳境，闖進8強，於超級1000系列印尼公開賽更是一路殺進冠軍賽，可惜敗給南韓小將安洗瑩，12月則是闖進世錦賽8強，狀況仍算穩定，可惜這次無法在德國羽球公開賽繼續奮鬥，不過全英公開賽將於16日登場，伊瑟儂若盡快恢復，仍有希望參賽！