新北市中和10日1輛轎車因拒檢遭警方開3槍，後座鍾男意外中彈後重傷恐成植物人，警方查出駕駛林男無駕照，甚至上網買假車牌，車內4人除鍾男外都有多項前科，網友們就紛紛怒批「怎麼不乾脆打死」、「自己問題很大吧，不能怪警察開槍」，而鍾男母親今對外崩潰發聲「希望社會能給家屬溫暖及關懷」。

警方調查，林男10日晚間11點駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女子、29歲洪姓男子及鍾男要前往永和區某酒吧，過程中遇警方盤查，林男竟加速逃逸，警員連開3槍，導致坐在後座的鍾男頭部中彈，鍾男送醫後昏迷指數5、生命跡象存活率只有10，救活很可能成為植物人。

車內4人除鍾男外都有多項前科，網友們就紛紛怒批「怎麼不乾脆打死」、「不能怪警察開槍」，而鍾男母親今對外崩潰發聲「希望社會能給家屬溫暖及關懷」。（資料照）

鍾男母親質疑警察執法不當，她說警方稱對著輪胎射，但根本就是朝著擋風玻璃射擊，「兒子本來是一個很可愛的暖男，下班想要跟朋友去聚聚，就出事了」；根據警方調查，車內乘客除了鍾男外，其他人有分別有持三級毒品、傷害、偽造文書、違反槍砲彈藥刀械管制條例等前科。

不少網友認為主因是駕駛林男拒檢，警方才開槍，甚至怒嗆鍾男「怎麼不乾脆打死」；據ETtoday報導，鍾母得知網友反應後相當崩潰，她說兒子3歲時她就離婚，將兒子托給台北的姑姑照顧，兒子本身並沒有前科，如今卻被朋友拖累、甚至中彈，她崩潰哭喊「希望社會能給家屬溫暖及關懷」。