烏克蘭總統澤倫斯基曾向俄羅斯總統普丁喊話，希望雙方能進行直接對話；俄羅斯外交部長則表示，普丁從未排斥接觸與澤倫斯基會面。資深媒體人吳子嘉表示，這兩天烏克蘭可能會發生重大變化，包括普丁願意見澤倫斯基，以及俄軍裝甲車隊形開始做很大的改變，可能會正面攻擊基輔。

吳子嘉12日在《董事長開講》網路直播節目中認為，烏克蘭在這兩天之內可能會發生重大變化︰第一個重大變化是，普丁願意見澤倫斯基，澤倫斯基則考慮烏克蘭未來中立化。還有一個奇妙的事情發生，烏克蘭申請加入歐盟案，歐盟把「加速審查」改成「一般審查」，馬上緩了下來。

吳子嘉接著表示，普丁也做了一些動作，在特殊軍事作為的部分，對基輔的包圍並沒有停止，裝甲車隊形也開始做很大的改變，可能會作正面攻擊。烏克蘭部隊也有準備決一死戰的決心，但俄軍不見得敢進去基輔。

吳子嘉認為，普丁急切地需要一個宣布勝利的理由，他本來的想法是，把烏東、烏南拿下來之後，打下基輔，然後把烏克蘭切割成兩半，原先的佔領地變成戰勝所得，把烏克蘭分裂。烏克蘭也發現這個問題，也提出可以討論中立化。

另外，吳子嘉也表示，普丁得到錯誤的情報，認為俄羅斯軍隊一進入烏克蘭，烏克蘭軍隊就會立刻投降。結果，完全沒想到烏克蘭軍隊會頑抗，也沒想到全世界的反擊會那麼大。