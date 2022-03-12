齊豫暌違3年再開金嗓，12日在國父紀念館舉辦「緣」演唱會，除了開場僅1分鐘就安排嘉賓彩蛋吳青峰，唱到尾聲〈奇異恩典〉時，齊豫更是感動落淚。難得再與歌迷聚首，齊豫直言未來會一直唱下去：「沒有退休的限制，就跟以前出唱片一樣，沒有去預設任何立場，歌唱對我來說就是隨緣，掌握每一次的緣分。」

齊豫今在17人弦樂團助陣下，重新演繹李健的〈傳奇〉、潘越雲的〈最愛〉等金曲，當中穿插夯劇《延禧攻略》插曲〈雪落下的聲音〉，令歌迷共鳴感十足。齊豫此次雖免費開唱，但節目內容、音樂編制或舞台特效視覺，皆比照售票演唱會規模打造，製作成本斥資近千萬，且曲目囊括中、英、日三國語言，齊豫首次挑戰已逝日本歌謠女王美空雲雀所演唱的〈昴〉，是她出道44年第一次在舞台上演繹日文歌。

為了致敬美空雲雀把生命都奉獻給歌唱事業，對於日文一竅不通的齊豫特別選唱〈昴〉，演出前除了多聽多唱，她全靠「死背歌詞」練習，背歌詞「背到天荒地老」的齊豫苦笑說：「只能用這種土法煉鋼方式去把歌唱到最好。」