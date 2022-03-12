「丈夫要給老婆多少零用金才夠」，有名人妻在臉書投稿，她自曝曾是模特兒，又上過PTT正妹榜，當初結婚是丈夫答應每個月會給30萬元零用金，豈料，卻被投資有成丈夫欺騙只拿到10萬元，她對其欺騙行為感到傷心難過；網友表示「睡吧！夢裡面什麼都有」、「有夢最美」。

一名人妻在臉書「靠北老公2.0」投稿，她自曝曾是校園人物，讀大學時曾上過PTT正妹榜，甚至是某模特兒經紀公司旗下模特兒，當初大學畢業時，還沒想要早結婚，直到丈夫求婚並表示婚後不用做家事，負擔家中開銷、懷孕生子，另外提供每個月30萬元零用金讓她花，才答應嫁了。

她還委屈提到，去年開始她必須負擔住家管理費、水電費約3萬元左右，但她最不能忍受被丈夫的欺騙，她提到丈夫投資有成，平均每月賺160萬元，但3月時丈夫表示只賺16萬元，僅能拿出10萬元要她省點花，事後，她發現丈夫3月實際賺94萬元，讓她非常生氣表示夫妻間應坦承，她不管丈夫多少錢，她只拿婚前承諾的30萬元零用金，丈夫的欺騙行為，使她非常痛心難過。

文章一出，網友紛紛表示「太瞧得起自己，覺得自己值得高價位」、「男人們啊做不到的事情不要太快誇下海口」、「什麼都不做還要領30萬，以為供養活佛」、「睡吧！夢裡面什麼都有」、「志玲姐姐那麼正人家一樣靠自己工作賺錢，不當伸手牌」、「住在童話故事裏的公主，炫耀文」、「有夢最美， 希望相隨」、「怎麼有那麼多藥吃了會起幻覺」、「我比較想知道妳長得有多正，有必要的話我想右鍵另存新檔」、「心疼少了20萬」。