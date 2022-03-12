俄烏局勢持續緊張，西方國家對於俄羅斯的制裁力道逐步擴大，近日美國國會兩黨議員取得初步共識，希望推出制裁俄羅斯能源及天然氣產業的法案。凱基投信表示，現階段法案推行尚未抵定，市場聞訊後出現空方賣壓，擔憂制裁法案可能再次推升大宗商品價格，加重通膨壓力，進而拖累實體經濟表現。地緣政治風險上升使投資人轉為保守，美股四大指數震盪、恐慌指數VIX持續維持在30上方。凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，西方國家對俄羅斯制裁逐步擴大，俄烏衝突短期並無緩解跡象，市場風險情緒進一步趨避，風險性資產走跌，市場短期波動仍會加劇；若聯準會升息步調不像年初市場預期激進，維持寬裕資金環境可給市場喘息空間，聯準會隨時監控市場流動性，確保市場不會因恐慌下跌而出現流動性風險。

另外，美國國會雖主張對俄羅斯能源出口實行制裁，但德國總理日前聲明表示，俄羅斯的石油及天然氣對德國相當重要，國內共識是維持俄羅斯的能源供應，顯示美國及歐盟目前尚未達成能源制裁的共識，持續觀察後續制裁對原物料價格影響。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，短期地緣政治風險仍將牽動市場情緒，制裁造成原物料價格飆漲，引發通膨疑慮是目前市場最大賣壓來源。有鑑於目前地緣政治發展仍存在不確定性，市場波動欲小不易，現階段建議仍以分散配置佈局多重資產。此外，REITs屬於高度內需驅動產業，受地緣政治影響衝擊較小，加上該產業持續具有租金調漲及資產增值題材，在現階段通膨持續且受到市場熱議之際，亦可逢回增加持有比重。凱基投信表示，資產配置的目標是分散各類資產風險並以提升投資效率優先。觀察過去恐慌情緒出現大幅飆升情形，多半成為股市中長期進場良機；當恐慌情緒指標VIX來到30以上後續有較高機率出現反彈，若可承受短線震盪風險的投資人可採逢回進場方式布局。凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人何立凱分析，債券部分，新興債市利差受到俄烏兩國衝擊進一步擴大，帶動其餘債種信用利差走升；然而多數非投資等級債券利差擴大程度仍在可控程度，發行公司基本面亦未出現惡化跡象。目前對景氣處於擴張期看法不變，近期的恐慌性賣壓已造成整體信用債市殖利率向上攀升，短期市場修正創造進場機會，長期仍然看好利差型產品，如非投資等級債券以及美元新興企業債之後續表現。