周末假期各地天氣穩定晴朗，中央氣象局表示，明（13日）各地早晚仍有涼意，但白天高溫有機會來到32度，且下周四（17日）前白天都熱如夏天。下周一、二（14日、15日）北方雖有鋒面通過，但對天氣影響不大，下周五（18日）受鋒面及東北季風影響，北部及東北部地區天氣稍轉涼，且有局部短暫陣雨。

中央氣象局表示，明（13日）各地多為晴到多雲的天氣型態，僅東半部地區及北部山區偶有零星降雨；溫度方面，各地早晚仍有涼意，低溫約17至20度，不過白天相當溫暖，在陽光下甚至有熱的感覺，各地高溫普遍有26、27度，西半部更可以來到30至32度。

類似好天氣將持續至下周四（17日）白天，雖然下周一、二（14日、15日）北方有鋒面通過，但結構不佳、位置偏北，對天氣影響不大，各地多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

下周四晚間起鋒面接近，下周五（18日）受鋒面及東北季風增強影響，北部及東北部地區天氣稍轉涼，且有局部短暫陣雨，下周六（19日）水氣減少，僅基隆北海岸、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。