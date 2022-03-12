北市觀光傳播局12日在大安森林公園舉辦「杜鵑花節音樂會」，大安分局特別採定點及走動式宣導方式，手持警語立牌、文宣，並發送精緻宣導品，向民眾宣導交通安全及反詐騙。

大安分局表示，現正值季節交替時分，清晨偶爾會起霧，視線較不清楚，較容易發生交通事故，呼籲駕駛行駛於道路上應專心開車，勿使用手機等3C產品，並切記應遵守標誌標線及號誌來行駛，確保自身及其他用路人的安全。依據道路交通管理處罰條例第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。

大安分局長范織坤提醒，汽機車駕駛行經路口時應減速慢行並禮讓行人，並謹記三口訣：1.「慢」接近路口減慢速度。2.「看」隨時轉頭察看左右後方有無來車。3.「停」遇有行人馬上煞停，讓行人穿越道的行人先行；亦提醒行人，過馬路時應走行人穿越道，勿低頭、勿擅自穿越車道，並遵守號誌管制。