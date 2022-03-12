台中一中音樂科呂姓女老師與學生在課堂上失控互嗆，影片曝光引發軒然大波，加上女老師過往也不斷遭起底，網友幾乎一面倒力挺學生，對此該校畢業的精神科醫師沈政男晚間也在臉書PO文，表示學生把影片PO網的行為已經NG了。

沈政男在臉書指出，師生衝突該怎麼處理是一回事，但把過程影片貼到網路是節外生枝，也是錯誤的做法。學長不用解釋太多，等當事人下次成為網路公審的受害人就會知道。

對於側錄的同學宣稱「我有錄影的權利」，沈政男說，學生可以錄下上課教材，但師生互罵已跟教材無關，屬於隱私範圍，不能隨便錄影，若不相信可以先去看法條。他表示，就算撇開法律，從人情義理來說，事情也不是這樣處理，更舉醫生為例，「若病人如果在診間隨便錄影是什麼狀況」。

至於同學的「牽亡魂也是台灣文化」說，沈政男坦言並沒有錯，但請先去把江文也認識清楚，再來談台灣傳統音樂的其他層面。

對於失控的音樂老師，沈政男也喊話「歹勢，音樂課不是大考科目，可以輕鬆一點」，他認為不需要那麼強勢主宰一切，一定要學生怎麼報告。

沈政男說，高中音樂教育是最後的音樂課，最重要的任務，在自己看來是培養青少年欣賞古典音樂的興趣，可惜教育與文化部門不怎麼在意，因為官員自己也沒在聽。

文末沈政男呼籲，有什麼誤會，周一好好溝通，這畢竟是教育的場合，要吵架與衝突，等學生出了社會，就會知道很多比老師壞100倍的人在等你。