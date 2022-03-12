台南市3月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市3月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市3月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市3月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市3月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市自月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市自3月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市自3月13日起至20日增開63個COVID-19疫苗接種場次。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市從5日到11日單周累計15起確診病例，其中更發現有確診者連1劑疫苗都未接種，衛生局統計，目前台南第1劑涵蓋率8成多、第2劑7成多、第3劑近4成，仍有努力空間，衛生局宣布，3月13日起至20日將開設63個疫苗接種站，其中31站提供隨到隨打服務。

台南市過去1周以來，持續傳出本土病例，昨天4例確診個案，更只有1例完整接種3劑，其中還有1例至今仍未接種疫苗。

衛生局指出，3月13日起至20日增開63個疫苗接種場次，除透過台南打疫苗平台或1922疫苗預約平台進行預約，也提供造冊接種或隨到隨打服務，呼籲市民多加運用。

此外，為鼓勵民眾踴躍接種疫苗，4月10日前，65歲以上民眾及55歲以上具原住民身分者，於37區衛生所門診、衛生所設置接種站及合約醫療院所完成接種COVID-19疫苗第1劑、第2劑及追加劑者，可領取500元以下禮券或禮品。3月31日前完成接種第1劑、第2劑的18歲以上市民，則可領取200元以下禮券或禮品。若接種院所未發放禮券或禮品，市民可持該院所開立領取單及黃卡，至該區衛生所補領。