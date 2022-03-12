上海市本輪疫情來得凶猛，截至3月11日24時，上海市共有6地被畫為中風險地區。許多社區、商場被臨時封控，有一對夫妻在逛商場時，就被意外的「就地隔離」5天，家裡的2個小孩只能臨時託付給保姆和鄰居照料。現在上海人視準備「防疫物資包」為一種「新時尚」，因為不知道哪一天會「中獎」，被臨時關在辦公大樓或百貨商場裡無法離開，這時就能派上用場。

住在上海松江區的Monica表示，她居住的社區經歷過14天的封控，3月5日才剛解封，大家還沈浸在歡樂的氣氛中，沒想到隔天3月6日再次豬羊變色。因為隔一條馬路的北邊社區發現確診者，導致她住的南邊社區再度宣布封控至3月20日，期間要做5次核酸，不再是10人一管的混篩，而是一人一管，必須篩到社區內所有人都呈陰性，才能宣布解封。

Monica表示，她家樓上有一對夫妻，之前在松江區一處商場採買生活用品，商場臨時廣播因有密接者造訪過，必須臨時封控，所有人都不能離開，就這樣活生生被關了5天，期間不斷的做核酸檢驗。但是家裡還有一個讀4年級的小孩和一個才1歲的寶寶，只能拜託住家保姆和鄰居幫忙照料。

「台灣流行地震物資包，提供大家地震來襲時逃難用」，身為台灣媳婦、嫁到上海的Monica笑說，上海現在流行「防疫物資包」，裡面除了口罩、酒精等消毒物品，還有簡單的零食、瓶裝水、免洗內褲、香皂等生活用品，許多人在轎車後備箱也放了一個運動袋，裡面裝了簡單的生活物資，「當你在公司上班、商場逛街，只要大樓宣布曾有密接或次密接者造訪，大樓說封閉就封閉，難保哪一天會碰上。」

Monica表示，社區3月6日再度封控後，物業公司的水電師傅被困在社區內無法回家，只能在大樓地下室打地鋪，冷得要命，住戶發動愛心募捐，一下子送來40個枕頭、棉被、睡袋。

Monica發現，近日快遞小哥工作量暴增。許多網上生鮮超市，包括盒馬鮮生、每日優鮮、叮咚買菜、美團等，由於訂單暴量，11日消費者還能正常下單，12日均已顯示「不接單」。這時候就要比地方政府的財政能力，有些有錢的區政府，每隔3天免費配送一次生鮮蔬果肉類，有的區政府預算不足，只能配送泡麵給封控區的住戶。

此外，上海的中小學生，12日起全面實施網路遠距教學，住校生也得全部回家，但是返家前要有核酸陰性證明才能進入社區。Monica說，許多父母11日忙著幫孩子上網預約核酸檢測，上海「健康雲」APP一度因流量過大而當機，急壞一群父母。