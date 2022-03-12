台劇《初擁》劇組昨（11）日傳出憾事，工作人員到苗栗縣南庄鄉「神仙谷」拍攝，其中2位失足跌落溪谷身亡，消息曝光讓該劇主演們紛紛出面發聲，甚至「罷工」；女星劉奕兒今（12）在IG曬出一張合照，身旁正是墜谷的黃姓攝影師，她回憶昔日共事的美好，不捨地說「雄雄，二姐永遠愛你」。

《初擁》劇組11日深夜發出聲明，證實38歲黃姓攝影師和34歲王姓收音師不慎墜谷身亡，也表示會盡全力陪同家屬處理後續事宜；該劇尚未正式官宣，據悉主演陣容包括炎亞綸、張睿家、姚愛甯、睦媄、尹昭德等，豈料，才開拍不久就驚傳憾事，震驚演藝圈。

人氣女星劉奕兒今日也突然在IG分享一張黑白合照，畫面中的她笑得燦爛，身旁有一名男子扛著攝影機，而此人正是墜谷的38歲黃姓攝影師，她強忍悲傷說道，「想念你那招牌笑嘻嘻的娃娃臉，還有那溫暖神情根本暖男降臨」；劉奕兒說自己真的非常難過，「沒想到這張照片的這部電影，是我們一起拍的最後一部」。

她憶起昔日共事的各種美好，像是串通探班、聽攝影師說她善良人又好或是工作見面就很開心等等，現在的她只能看著兩人的對話記錄發呆，向在天上的他承諾會帶著他跟收音師的份努力下去，「雄雄（黃姓攝影師），二姐（劉奕兒）永遠愛你，知道嗎？」。