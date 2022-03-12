炎亞綸、姚愛寗等人主演的影集《初擁》，昨（11日）有2工作人員在苗栗神仙谷取景時，因失足跌落溪谷身亡，引發不少公眾人物接力悼念，美女主持人劉宇彤得知其中一名死者是高中同學，在社群平台難過的抒發情緒，讓大批網友看了心酸，連炎亞綸都現身安慰。

劉宇彤今（12日）在臉書表示，昨天得知《初擁》墜谷的王姓收音師是高中同學，同班一年後她就轉學，沒太多往來的機會，但常透過臉書看到同學對工作很有熱忱，「他昨天也一如往常發了拍攝現場的限時動態，看得出來，他做著自己熱愛的工作。能夠如此直到人生最後一刻，他肯定不後悔。」

苗栗縣南庄鄉鹿場部落神仙谷11日下午發生 2名工作人員墜潭溺斃意外，救難人員以人力將落潭者搬運上方坡地。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

同時，劉宇彤也透露做外景節目時，都會替攝影師和收音師捏把冷汗，因為他們工作時注意力全放在被拍攝者身上，尤其是邊走邊吃的畫面，都是站在被拍攝者的前方，慢慢往後退才捕捉到的，「有幾次拍攝時，我的餘光看到攝影師跟收音師往後退都快撞上身後的東西」，工作環境相當驚險。

劉宇彤感謝藝人炎亞綸和前主播蕭彤雯陸續發聲，也希望外界看了這篇文章後，更能明白每個工作人員的不易，最後感嘆：「可能我跟收音師的王同學都是表演相關工作者，所以即使不算熟卻對他特別捨不得」，炎亞綸見狀留言安慰：「謝謝你分享，也請節哀」，劉宇彤則回覆：「謝謝你先站出來發聲！！」