今天在NBA場上湖人以122：109擊敗巫師，這場比賽湖人當家球星詹姆斯(LeBron James)再度開啟「全力模式」轟下50分，且命中率相當高，不過另一位指標球星韋斯布魯克(Russell Westbrook)表現非常低迷，11次出手只進了2球，在末節還慘遭教練換下，而這已不是他首次遇到了。

Russell Westbrook anoche ante los Wizards ⤵️



🔻5 PTS

🔻2/11 TC (18.2%)

🔻9 AST

🔻3 REB pic.twitter.com/8plrKbnKqK — CRUNCHTIME (@CrunchTimerd) March 12, 2022

韋斯布魯克本場比賽僅拿下5分3籃板9助攻1抄截1阻攻，投籃命中率18.2%、外線1中0、罰球4中1，雖然助攻數為全隊最高，但在進攻方面毫無建樹，連罰球都沒帶準心，相較於詹姆斯以72%命中率狂轟50分，他完全沒有存在感，在末節剩8分多鐘時就被換下場。

LeBron and Russ combined for 55 points tonight. pic.twitter.com/YQhBnOeq9X — StatMuse (@statmuse) March 12, 2022

首節比賽他無論在中距離跳投、切入、罰球方面手感都極差，次節總算命中了首球，但頻頻想用擦板得分的他都以失敗告終，很多球都看不出他到底要瞄準哪裡，出手非常不流暢。第三節站上罰球線更演出連兩罰落空戲碼，近在眼前的分數也無法拿下。

Russell Westbrook 2 of 11 field goals vs Wizards 21/22 season https://t.co/M94hb3Hvuv via @YouTube — Makembs (@Mbikay7) March 12, 2022

他下場後湖人用詹姆斯搭配小將蒙克(Malik Monk)、里夫斯(Austin Reeves)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、史坦利強生(Stanley Johnson)，收到不錯的效果，詹姆斯頻頻用高難度跳投得分，蒙克和里夫斯表現也不差，甚至連荷頓塔克都有15分的表現，恐怕讓韋斯布魯克顏面無光。