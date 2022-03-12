大陸衛健委12日公布，大陸11日新增新冠本土確診病例共476例，另新增本土無症狀感染者1,048例。大陸國務院副總理孫春蘭表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆。

新華網引述孫春蘭表示，近期大陸疫情多發頻發，防控形勢復雜嚴峻。疫情較重地區要從嚴從緊展開防控工作，擴大核酸篩查範圍，加快流調排查和轉運隔離，嚴格落實集中隔離、居家隔離、封控區和管控區管理措施，徹底阻斷社區傳播，用最短時間實現社會面清零。

孫春蘭強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，採取果斷措施，盡快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

此外，北京市12日亦召開記者會公布，11日16時至12日16時，北京市新增新冠本土感染者3例，其中，確診病例2例、無症狀感染者1例，分布在門頭溝區、朝陽區以及順義區。