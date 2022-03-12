張本渝戲分重。華視提供

何如芸。華視提供

謝祖武(左)和梁赫群 。華視提供

謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的熟齡愛情劇《婚姻結業式》，是首部以「卒婚」議題描述熟齡男女的婚姻感情百態的台語劇集，內容貼近生活。

劇中從高中同學會做為開端，沒想到在同學會裡出現「卒婚宴」，讓這群結婚多年的高中好友重新審視自己的婚姻狀況，在劇中飾演駱誠的謝祖武與飾演美惠的張本渝重逢。

兩人劇中闊別30年，讓彼此深埋在心中的愛意又重新被點燃，謝祖武笑說：「人生就是這麼巧，剛好開播那周，我老婆也要參加同學會，現在想想我應該要陪她去一趟，雖然我可以阻止自己變成駱誠，但我也要阻止別人成為美惠。」

過著豪門貴婦生活的何如芸是表面風光的貴婦，但家中大小事都得讓丈夫用「公文」方式請示，何如芸在同學會中遇到暗戀她30年的癡情男馬力歐，也重新定義自己的婚姻價值。

梁赫群飾演唯「妻」是從的小丈夫，但內心也暗自想要改變自己在感情中的定位，敘舊的高中同學會最後演變成「敘舊愛」大會，為他們的婚姻生活，掀起來一波感情巨浪。

劇中集結實力派演員陳慕義、尹昭德、何篤霖、澎恰恰、丁也恬以及新生代演員蘇韋華、謝雨芝、廖妹仔同場飆戲，帶領觀眾從不同面向探討情感。3月13日起每周日晚間9點華視、晚間8點公視台語台播出。