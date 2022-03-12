1男1女透天厝頂樓「做這事」 目擊者嚇壞：父母白養了

這恐怖1幕讓網友直呼「抖音一響，父母白養」！1名網友日前發現對方住戶的3樓鐵皮屋屋頂竟有1男1女站在屋頂拍影片，女子在鏡頭前扭腰擺臀跳舞，如此驚悚一幕讓目擊網友嚇壞，留言說「抖音一響，父母白養，影片一拍，父母悲哀」、「等等變亡美」。

有網友在臉書「爆料公社」發表1則影片，影片中1名女子竟站在住家的屋頂扭腰擺臀、跳起舞來，還有1名男子在女子前面拿著攝影器材拍攝，只見女子跳完幾個動作後就蹲下確認拍攝成果，但她站的地方卻是屋頂處，旁邊沒有任何護欄，畫面讓眾多網友嚇壞。

1名網友日前發現對方住戶的3樓鐵皮屋屋頂竟有1男1女站在屋頂拍影片，女子在鏡頭前扭腰擺臀跳舞，如此驚悚一幕讓目擊網友嚇壞。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友留言說，「抖音一響，父母白養，影片一拍，父母悲哀」、「我女兒平時很乖的，一定是屋頂教壞他的」、「利用鐵皮的反光，效果應該很好」、「不小心就變追思影片了」、「等等變亡美」、「這是等她掉下來，再拍最美的一瞬間是嗎」、「拿生命開玩笑，跳舞拍影片跑到屋頂上跳」、「抖音一響，父母棄養」。

據悉，大陸海南三亞市去年3月一名41歲女子站在25樓陽台外跳舞，被管理員關切還回應「我在拍抖音」，結果不慎墜樓身亡；土耳其去年也發生1名年僅23歲的女子挑戰登上屋頂拍攝日落抖音影片時，不小心踩到一片塑料製的屋頂板，隨後板片遭踩穿後，她也因此從50米高處墜落身亡。