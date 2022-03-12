俄羅斯入侵烏克蘭戰火仍未平息，在現代戰爭中科技尤顯重要，而烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov日前就在Twitter上公開呼籲，因俄羅斯的坦克及導彈持續殺害和平的烏克蘭人民，更點名華碩，指出俄羅斯沒有道德權利去使用其優秀的科技技術，「這是為了和平，不是為了戰爭！」，而華碩目前對此沒有回應。

烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov日前就在Twitter上公開呼籲，因俄羅斯的坦克及導彈持續殺害和平的烏克蘭人民，更點名華碩，指出俄羅斯沒有道德權利去使用其優秀的科技技術，「這是為了和平，不是為了戰爭！」，而華碩目前對此沒有回應。（翻攝Twitter）

烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov日前就在Twitter上公開呼籲，因俄羅斯的坦克及導彈持續殺害和平的烏克蘭人民，更點名華碩，指出俄羅斯沒有道德權利去使用其優秀的科技技術，「這是為了和平，不是為了戰爭！」，而華碩目前對此沒有回應。（翻攝Twitter）

而Mykhailo Fedorov也同時在Twitter公開感謝三星、微軟等廠商對於烏克蘭的支持，但也促請大家再進一步制裁俄羅斯，暫停提供技術及服務，以讓這場戰爭早日結束。