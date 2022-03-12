烏克蘭點名科技廠商暫停服務 「為的是和平 不是戰爭！」 22:372022/03/12 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯入侵烏克蘭戰火仍未平息，在現代戰爭中科技尤顯重要，而烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov日前就在Twitter上公開呼籲。（翻攝Twitter） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯入侵烏克蘭戰火仍未平息，在現代戰爭中科技尤顯重要，而烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov日前就在Twitter上公開呼籲，因俄羅斯的坦克及導彈持續殺害和平的烏克蘭人民，更點名華碩，指出俄羅斯沒有道德權利去使用其優秀的科技技術，「這是為了和平，不是為了戰爭！」，而華碩目前對此沒有回應。 烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov日前就在Twitter上公開呼籲，因俄羅斯的坦克及導彈持續殺害和平的烏克蘭人民，更點名華碩，指出俄羅斯沒有道德權利去使用其優秀的科技技術，「這是為了和平，不是為了戰爭！」，而華碩目前對此沒有回應。（翻攝Twitter） 烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov日前就在Twitter上公開呼籲，因俄羅斯的坦克及導彈持續殺害和平的烏克蘭人民，更點名華碩，指出俄羅斯沒有道德權利去使用其優秀的科技技術，「這是為了和平，不是為了戰爭！」，而華碩目前對此沒有回應。（翻攝Twitter） 而Mykhailo Fedorov也同時在Twitter公開感謝三星、微軟等廠商對於烏克蘭的支持，但也促請大家再進一步制裁俄羅斯，暫停提供技術及服務，以讓這場戰爭早日結束。 Mykhailo Fedorov也同時在Twitter公開感謝三星、微軟等廠商對於烏克蘭的支持，但也促請大家再進一步制裁俄羅斯，暫停提供技術及服務，以讓這場戰爭早日結束。（翻攝Twitter） #烏克蘭 #戰爭 #華碩 #俄羅斯 #Mykhailo Fedorov 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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