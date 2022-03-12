一中事件，前司法院大法官孫森焱(左)也罕見對此評論，認為依自己所知，學生並無對老師錄音權利。 (圖／孫森焱臉書)

台中一中音樂科呂姓女老師與學生在課堂上失控互嗆，影片曝光引發軒然大波，許多教師甚至公眾人物也紛紛發表意見，如今就連前司法院大法官孫森焱也在臉書談論此事，他說學生稱有錄影的權利，但以自己的了解，民法有保護肖像權的見解，似乎沒有承認錄音權利。

學生老師互飆影片瘋傳，但不少人疑惑對老師錄影的行為是否合法，台中一中畢業的精神科醫師沈政男對此直言已觸犯法條，學生可以錄下上課教材，但師生互罵已跟教材無關，屬於隱私範圍，不能隨便錄影。

前司法院大法官孫森焱晚間也PO文「我注意到學生頂嘴，對老師說自己有錄影的權利」，孫森焱表示，依照自己過去一貫的理解，民法有保護肖像權的見解，好像沒有承認「錄音的權利」，他說，法院組織法第90條第1項則規定：法庭開庭時，不得有攝影之行為。第3項規定，在庭之人非經審判長許可，不得自行錄音、錄影；未經許可錄音、錄影者，審判長得命其消除該錄音、錄影內容。

孫森焱提出質疑，法庭上法律有明文規定禁止錄音、錄影，那法律沒規定時是否亦然？他表示，上課時老師ㄧ時失去情緒控制，激動發飆時能不能錄影，他認為基於尊師重道精神「不應該承認有此權利」。

孫森焱說，人非聖賢，ㄧ時情緒失控，態度失常，為人父母者，亦不能免，教師有此情形，如果允許錄影、錄音，豈非奉教師為聖賢？對於網友提問若不能錄影，如果學生遇到惡質老師該怎麼辦，孫森焱表示，自己只是針對學生主張「有錄影權利」討論，老師教法有沒有問題自己沒有評論，也無從評論。